ADEX: se aprovecha solo 50% del potencial para exportaciones no tradicionales a China

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Perú y China tiene casi nueve años de vigencia y es reconocido como un instrumento vital para el impulso de las exportaciones peruanas, por ser dicho país uno de sus principales destinos comerciales. En abril de este año, funcionarios de ambos países sostendrán reuniones para optimizar el acuerdo comercial.

Las más grandes oportunidades que proporciona este acuerdo están en el potencial de las exportaciones no tradicionales, que en gran parte está siendo desaprovechado, sostiene Carlos González Mendoza, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX.

Según González, el potencial de exportaciones no tradicionales del Perú a China es de US$ 600’000,000 anuales; sin embargo, el Perú solo exporta el 50% al país asiático: US$ 300’000,000.

Al año, el Perú envía a China productos por US$ 11,000 millones de dólares, pero el 97% son minerales, es decir productos tradicionales (materias primas). “Lo que el Perú exporta en productos no tradicionales es la mitad de lo que se podría desarrollar en China”, dijo Carlos González a Gestion.pe.

Para incrementar el envío de productos no tradicionales (que tienen mayor valor agregado y generan más ingresos para el país), el director del CIEN-ADEX sostiene que se necesita reforzar las OCEX en China e incrementar su número, puesto que ello permitirá identificar dónde están las oportunidades de negocio.

“Lo primero que necesitamos es inteligencia de mercado. Tiene que hacerse un trabajo muy preciso en el campo y allí es donde entra en juego la participación de las OCEX, que brindan información detallada sobre los productos que se demandan, las exigencias, la competencia, etc. Así sabremos si tenemos la capacidad para ue un producto ingrese en ese mercado”, explicó.

En segundo lugar, González espera que en las reuniones entre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y funcionarios de China se aborden las restricciones existentes en el TLC al envío de ciertos productos agrícolas peruanos hacia dicho país.

“Nosotros hemos tenido restricciones en el TLC con China, una serie de productos agrícolas que tienen una alta protección. Estamos haciendo un estudio sobre oportunidades de productos agrícolas regionales que podrían enviarse a China, para así revisar qué condiciones arancelarias tienen en el TLC con China y pedir una mejora”, expuso González Mendoza. Este informe debe de estar listo para mediados de febrero.

Otros destinos de exportación con gran potencial que no está siendo aprovechado adecuadamente son Canadá, España, Alemania y Rusia, sostuvo Carlos González, quien estima que los envíos no tradicionales peruanos a distintos países crecerán en 15% este año.