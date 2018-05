Adex: Ampliación de ley 27360 permitirá combatir informalidad, desempleo y pobreza

La ampliación de la Ley de Promoción Agraria (N° 27360) permitirá combatir la informalidad, el desempleo y la pobreza en el sector agrario, la misma que alcanza al 41.5% de la población vinculada a esta actividad, señaló el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Juan Varilias.

El marco jurídico tendrá vigencia hasta el 2021, tres años que son insuficientes para tomar decisiones de inversión, opinó.

Además, comentó que una empresa del sector necesita entre 5 y 8 años para entrar a la etapa de comercialización y 4 años más para consolidarse en el mercado internacional, por lo que es vital ampliar la ley garantizando un horizonte estable de por los menos 20 años.

La Ley 27360 proporciona a la agroexportación el marco legal adecuado que le permitió convertirse en la segunda actividad generadora de divisas, después de la minería; y, también en el motor de desarrollo económico de los valles de la costa, con evidentes e innegables resultados a favor de la generación de empleo, dinamización de las economías regionales y descentralización.

Varilias lamentó que ciertas posiciones ideológicas traten de alimentar una controversia sobre esa iniciativa, utilizando información errada y mal intencionada respecto a un modelo de producción sectorial que ha sido, a todas luces, muy exitoso.

“Una de las críticas señala que no permite la formalización del sector agrario, sin embargo la empresa agroexportadora actúa como un agente formalizador en toda su cadena productiva, pues además está sujeta a supervisiones internacionales. En el año 2000 existían solo 55,000 trabajadores afiliados al seguro agrario, gracias a la Ley 27360 hoy son 359,000”, comentó.

Asimismo, continuó, se dice, de manera mal intencionada, que la norma permite el incumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, nada más lejos de la verdad, pues la propia ley establece una remuneración básica que incluye la remuneración mínima, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones, todo dentro de un formato que ayuda a la bancarización del país.

Sueldos en el sector agro

Añadió que según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), en el 2017 la remuneración promedio del trabajador agrícola informal fue de S/ 583 mensuales, equivalente al 68% de la remuneración mínima vital, mientras que el empleado formal recibe S/ 1,256, por lo que está ley, al permitir la formalización, mejora el salario del trabajador del campo y de toda la cadena.

Por ello, Varilias, apunto que ADEX, como representante de productores y exportadores, considera muy importante para el desarrollo del país que este modelo agroexportador sea extendido a actividades como la acuícola y forestal, con el objetivo de capitalizar una inmensa riqueza no aprovechada hasta ahora por falta de un marco legal que fomente la inversión.

Añadió que las condiciones tributarias y laborales de la Ley 27360 están diseñadas para hacer empresa en el agro y que el régimen general no es aplicable a un trabajo estacional en el que la relación laboral promedio no supera los 3 meses y con trabajadores que no están bancarizados en su mayoría.

“El que el empleo esté concentrado en un número pequeño de empresas es el reflejo de que la agricultura, para ser competitiva, debe alcanzar una escala necesaria que es mucho mayor que las 3 a 5 hectáreas que poseen los más de 2 millones de unidades productivas”, explicó.

Puntualizó que Perú tiene 1,493 empresas agroexportadoras, de cuyo total solo 115 superan los US$ 10 millones de exportación, pero no se puede dejar mirar a las 493 que exportan entre 1 y 10 millones y las 1,335 que exportan menos de un millón.