Adex: Alimentos exportados del nororiente podrían sumar US$ 7,000 millones en cinco años La Macroregión Nor Oriental exportó en 2017 alimentos por casi US$ 3,260 millones.

Exportaciones de palta. (Foto: Difusión / Adex) Exportaciones de palta. (Foto: Difusión / Adex) Difusión