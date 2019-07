Empleo adecuado creció, pero todavía hay 329,700 personas buscando trabajo

En el segundo trimestre del año, el empleo adecuado en Lima Metropolitana creció a su mayor tasa en los últimos dos años (3.9%), es decir, sumó 117,500 personas más en dicho periodo, llegando a 3’150,800, informó el INEI.

Por ejemplo, los personas que trabajan igual o más horas que una jornada laboral normal (o si no lo hacen, es porque no desean) y obtienen ingresos que cubren la canasta mínima de consumo familiar se incrementaron en manufactura, construcción y servicios, pero no en comercio.

Además, el empleo adecuado creció entre las personas de 25 a 44 años (72,300 trabajadores más) y de 45 años a más (76,800 trabajadores más); sin embargo, entre los más jóvenes –de 14 a 24 años–, este nivel de empleo se contrajo (31,700 trabajadores menos).

Mientras el empleo adecuado se incrementó entre abril y mayo; el subempleo (visible e invisible) se contrajo. La población subempleada por insuficiencia de horas (subempleo visible), es decir, aquella que trabajó menos de 35 horas a la semana y tenía deseo y disponibilidad para trabajar más horas, disminuyó en 52,400 personas, principalmente entre aquellas que se dedican al sector servicios.

En tanto, el subempleo por ingresos retrocedió (27,900 personas menos), sobre todo entre los más jóvenes –de 14 a 24 años– y quienes tienen educación primaria.

Desempleo

En el trimestre abril-junio del 2019, la tasa de desempleo de Lima Metropolitana se ubicó en 6.3%. Es decir, alcanzó el menor resultado en ese periodo comparado con los últimos cinco trimestres móviles previos.

En términos de cifras absolutas, el INEI estimó que existen 329,700 personas que buscan un empleo activamente. De hecho, del total de personas desempleadas, el 45.2% (149,000 personas) son hombres y el 54.8% (180,700 personas) mujeres.