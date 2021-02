El candidato presidencial de APP, César Acuña, adelantó que de ganar los comicios y llegar al Gobierno, renegociará el contrato del gas de Camisea.

“Tenemos que revisar todos esos contratos porque, la verdad, no voy a permitir que se pague más dinero por el gas y seré defensor de la población. Ya veremos cómo se hace el reajuste”, señaló a radio Exitosa.

Acuña consideró que hoy en día las personas no deberían pagar más de S/ 20 por un balón de gas, que en algunas regiones llega a costar S/40.

“Es un abuso. Nosotros somos productores de gas, y la verdad es que no debería importarse, porque no hay acuerdos que beneficien a la población y al país. Tenemos que hacer un estudio y reajustar todo para que el poblador no pague más de S/ 20”, manifestó.

-Banco de la Nación-

En otro momento, Acuña también dijo que de llegar al sillón de Pizarro “pondría orden” en el tema de las tasas de intereses que cobran los bancos, sobre todo en lo que respecta a los préstamos hacia las pymes y mypes. “Tenemos que ver el tema del BCR y de qué manera, vía el Banco de la Nación, sea el promotor y ayude a las mypes y pymes”, acotó.

El líder de APP dijo que en un eventual gobierno suyo se potenciaría el Banco de la Nación.

“El mejor banco del Perú tiene que ser el Banco de la Nación, así de simple. Vamos a apoyarlo”, recalcó.

-Vacunas-

Respecto a las vacunas contra el covid-19, Acuña dijo que su gestión priorizará la inversión en estos fármacos.

“En mi eventual gobierno, de agosto a diciembre (del 2021) como máximo, todos los peruanos tienen que estar vacunados”, acotó.

También dijo estar indignado con el actual Gobierno debido a que no compraron más oxígeno y camas UCI, pese a que sabían que se venía una segunda ola del virus. “El primer nivel de atención en salud está abandonado”.