Acuerdos de compraventa recuperan empuje que tuvieron en el 2000

Desde la industria farmacéutica hasta las finanzas, en el 2018 las transacciones hacen furor en todo el planeta. Transcurridas apenas tres semanas del nuevo año, el valor de las fusiones anunciadas asciende a US$ 152,500 millones.

Es el nivel más alto desde los US$ 374,000 millones alcanzados en el mismo lapso durante el frenesí de operaciones en el área de tecnología en el año 2000, según datos compilados por Bloomberg.

Si bien asoman algunas nubes, los bancos dicen que la rebaja estadounidense de los impuestos a las empresas, la solidez de las economías y los mercados bursátiles en alza están dando confianza a los ejecutivos para rubricar transacciones por miles de millones de dólares… y en algunos casos, pagar precios enormes.

“Nos encontramos en el mismo entorno de crecimiento económico moderado que contribuyó al fuerte final de año para las fusiones y adquisiciones”, dijo Susie Scher, codirectora de financiamiento de Goldman Sachs Group Inc. para América.

Hasta ahora, ha sido un buen año para JPMorgan Chase & Co., que encabeza la tabla de equipos de asesores financieros. Ha participado en transacciones por casi US$ 42,000 millones. Goldman Sachs, el líder habitual, se ubica en el noveno puesto. Pero el año apenas comienza, obviamente.

Los ejecutivos y sus asesores financieros pasaron buena parte del año pasado esperando a ver cómo evolucionaban las propuestas fiscales del presidente Donald Trump.

Cuando finalmente se acordó la legislación tributaria para las sociedades en diciembre, las compañías celebraron la rebaja de las tasas y el gravamen para traer las ganancias del exterior a los Estados Unidos -potencialmente para realizar adquisiciones-.

Objetivos estadounidenses

“La claridad con respecto a la reforma tributaria hace que las empresas puedan tomar decisiones que quizás estuvieron pendientes el año pasado cuando las cosas eran menos seguras”, dijo Scher.

Las compañías norteamericanas, que cayeron en desgracia entre los adquirientes el año pasado, han vuelto a la lista de compras en el 2018, conformando casi 60% del total de transacciones anunciadas hasta el momento, muestran los datos. La adquisición de Scana Corp., con sede en Carolina del Sur, por parte de Dominion Energy Inc. en una operación valorada en unos US$ 14,500 millones con deuda incluida, es la compra más grande del año hasta el momento.

En el sector de los seguros, American International Group Inc. acordó pagar US$ 5,560 millones para comprar a la reaseguradora británica Validus Holdings Ltd., su mayor adquisición independiente en 17 años.

Y Celgene Corp. llevó a cabo uno de los acuerdos más grandes de su historia con la adquisición en US$ 9,000 millones de Juno Therapeutics Inc., haciendo una apuesta costosa a tratamientos de vanguardia para el cáncer.

Esa transacción demostró que los máximos responsables no tienen miedo de pagar por conseguir lo que quieren, pese a que los mercados de valores en niveles récord hacen subir las valuaciones.

Celgene está pagando US$ 87 por acción por Juno –91% más que el precio de cierre de la compañía en la última jornada de operaciones antes de conocerse los informes de que las compañías estaban en negociaciones--. Es la tercera prima más alta desde el 2008 por una operación de US$ 5,000 millones o más entre compañías estadounidenses.