A pocos días de la segunda vuelta electoral, los equipos técnicos de los partidos contendores, Perú Libre y Fuerza Popular, expusieron sus propuestas en un debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Los planteamientos en materia económica son analizados por dos economistas y docentes universitarios para esta publicación.

En primer lugar, conviene recordar cuáles fueron los argumentos y propuestas presentados por los voceros de ambas agrupaciones: Juan Pari (Perú Libre) y Luis Carranza (Fuerza Popular). Dichas exposiciones se encuentran resumidas en el siguiente cuadro:

Los argumentos de los voceros de Perú Libre y Fuerza Popular.

Entre los puntos más preocupantes de estas exposiciones, el profesor asociado de ESAN Jorge Guillén señaló que las propuestas de Perú Libre parecían inspiradas en un modelo que no ha funcionado, en el cual se busca convertir al país en uno industrializado en el corto plazo.

“Pareciera que se busca iniciar un proceso de industrialización y sustitución de importaciones, que produce escasez y desabastecimiento. No estamos preparados para tratar de generar un modelo de producción autosostenible en estos momentos. Es imposible y menos con la falta de recursos”, dijo a gesion.pe.

En cuanto a las propuestas de Carranza, sostuvo que varias de ellas implican un gasto estatal importante, como el “bono oxígeno” para las familias que han perdido a uno de sus integrantes durante la pandemia. Sin embargo, advirtió, el vocero de Fuerza Popular no ha precisado en cuántos puntos porcentuales podría incrementarse con ello el déficit fiscal como porcentaje del PBI. Por otro lado, indicó que ninguno hizo propuestas sobre el sistema pensionario.

Por su parte, el economista Marcel Ramírez, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, consideró que Fuerza Popular hizo más propuestas y estas fueron más claras que las de Perú Libre. Además, destacó que Pari no insistió en las nacionalizaciones, pero sí en la intención de cambiar la Constitución.

Programas sociales

Ramírez señaló que las propuestas de Fuerza Popular en este ámbito apelan a un incremento del gasto público y la capitalización del Cofide. En cambio, sostiene, la propuesta de Perú Libre fue más general y se centró en el apoyo a las micro y pequeñas empresas, pero sin precisar los modos.

Pobreza

Guillén apunta que Carranza plantea generar ingresos y empleo mediante un fomento de la inversión privada, lo cual se enmarca en una visión liberal o neoclásica. En cambio, señala, Pari habla de una mayor participación del Estado, pero no queda claro si se basa en alguna teoría o modelo económico específicos. “Habló de una mayor presencia del Estado pero el Estado es ineficiente. Del PBI, el 80% se debe a la inversión privada y solo el 20% a la pública”, indicó.

Sobre la iniciativa de crear un seguro de desempleo que se les planteó, el economista y docente de ESAN señala que Carranza dejó en claro que lo más importante para él es la reactivación de la economía, para “no estar dependiendo tanto del Estado, porque es arriesgado sobreendeudarse”. En tanto, Pari se limitó a señalar que es necesario un seguro universal, pero no precisó de qué tipo.

Informalidad y tributación

Ramírez La Torre sostuvo que hubo una gran diferencia entre la visión de ambos voceros sobre una eventual reforma tributaria. Mientras Perú Libre señaló que sí llevarían a cabo una, que busque recaudar más de las mineras y otras grandes empresas, Fuerza Popular señaló que los mayores impuestos iban a evaluarse en función de necesidades específicas, apuntó el experto.

“Sin embargo, de acuerdo con lo informado por el Consejo Fiscal, sí sería necesario un cambio en el tema tributario, empezar a trabajar sobre cómo recuperar recaudación tributaria. Muchas de las propuestas van a necesitar apoyo, ya no con más deuda sino un impulso fiscal permanente”, explicó el docente de UP.

Aunque los voceros de FP y PL propusieron facilitar créditos a las micro y pequeñas empresas, Ramírez destaca que ninguno manifestó una mirada integral sobre los problemas de estas unidades productivas, como la falta de acompañamiento técnico.

También dijo coincidir con Pari en que lamentablemente se dirige una mirada peyorativa a los informales, al dejarse de lado que hay un conjunto de circunstancias que originan esta condición, como los bajos niveles educativos y las escasas oportunidades a las que acceden.

“¿Habrá algún tipo de acompañamiento para estas empresas? Solo canalizar crédito puede ser insuficiente, si no hay un acompañamiento técnico. La informalidad tiene que ver con la baja productividad, así como los procedimientos, exigencias que son muy altas para los emprendedores. Este problema no ha sido enfocado integralmente”, agregó.

Guillén coincidió en que no se ha enfocado la raíz del problema, pues las personas no sienten una motivación para pagar impuestos si no acceden a salud, educación y otros derechos básicos. “Se necesita una adecuada reforma del Estado que te permita tener un mejor manejo de los servicios públicos”, afirmó.