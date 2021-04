El confinamiento provocado para evitar la expansión de la pandemia del COVID-19 ha frenado la demanda de energía, sobre todo, en empresas industriales y comerciales que cerraron sus operaciones en fábricas y oficinas, así como aquellos trabajadores que realizan ‘home office’.

Esta situación ha afectado a los actores de la energía y los servicios públicos (P&U), que han disminuido la rentabilidad total de sus acciones (TSR, por sus siglas en inglés) hasta en un 27% en el mercado bursátil durante el año pasado, indicó el estudio Value Creation in Power and Utilities 2020 de Boston Consulting Group (BCG), en el que participaron 50 empresas P&U.

De acuerdo a la investigación, para recuperarse, las empresas P&U deberán acelerar el desarrollo de las múltiples tendencias que se presentaban antes de la pandemia. Algunas son: maximizar el uso de las tecnologías digitales y mejorar la gestión de efectivo, así como el cambio continuo hacia las energías renovables, entre otros.

“Los actores de P&U que aprovechen estas tendencias podrán ofrecer un mayor valor a sus accionistas” indicaron los autores del estudio.

Para convertirse en creadores de valor en los meses y años venideros, BCG menciona cuatro imperativos que serán claves para el sector de P&U:

1.- Sea parte de la era digital: Para las empresas P&U, las tecnologías digitales permitirán reducir los costos y mejorar la oferta de sus clientes. Las soluciones basadas en datos y los sensores inteligentes permitirán a las empresas realizar un mantenimiento predictivo, proporcionar asistencia técnica e inspecciones remotas y protegerse de los ciberataques. El uso de la IA marcará el comienzo de nuevos procesos, como guiar a los trabajadores de campo de la empresa de la red de forma remota para que puedan predecir y prevenir problemas, así como abordar las interrupciones de manera rápida y segura.

2.- Alcance la escala en un mundo descarbonizado: Los jugadores de P&U deberán reexaminar sus planes de inversión actuales, priorizar las energías renovables como un área de crecimiento. Esta escala permitirá reducir sus costos operativos y financieros, desarrollando capacidades y ventajas que compitan con márgenes de ganancia cada vez más reducidos.

3.- Realice apuestas en nuevos grupos de valor: Las empresas deben trabajar doblemente para identificar nuevas oportunidades de creación de valor. Es importante que se concentren en las necesidades de los clientes y en reflejar sus capacidades como empresa. Con esto, ellos podrán construir un liderazgo en el mercado donde ofrezcan una propuesta de venta única y clara. Posterior a ello, deberán duplicar las inversiones en las áreas más prometedoras.

4.- Presione para tener el mejor rendimiento de la clase: Debido a la similitud en los modelos comerciales en todo el sector de P&U, las empresas deben ir más lejos que sus pares si quieren destacarse del resto. Deberán ser conductores de valor crítico en su negocio que los convierta en líderes del sector. Para asegurar el financiamiento que necesitan para crecer y pagar dividendos, deben administrar cuidadosamente su posición de liquidez, optimizar el cobro de pagos, minimizar las deudas incobrables, mantener bajos los niveles de inventario y tomar medidas para mitigar cualquier posible dificultad financiera que puedan enfrentar.