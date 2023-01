Proinversión adjudicó a la empresa Acciona Concesiones S.L. los proyectos “Enlace 220 kV Ica – Poroma, ampliaciones y subestaciones asociadas” e “ITC Enlace 220 kV Cáclic – Jaén Norte, ampliaciones y subestaciones asociadas” que permitirán atender el continuo aumento de la demanda de energía eléctrica en los departamentos de Ica, Amazonas y Cajamarca.

Acciona Concesiones S.L. ganó la buena pro al ofertar un costo de inversión total, por los dos proyectos, de US$ 73′142,175.29 y un costo total de operación y mantenimiento anual de US$ 3′986,073. El costo de inversión ofertado es menor en 45% comparado con los valores considerados en el concurso (US$ 132 millones), lo que supone un importante ahorro para los usuarios.

Esta es la primera adjudicación de Proinversión este año, a un mes del inicio la de gestión del actual director ejecutivo, José Salardi.

Ambos proyectos eléctricos, licitados por encargo del Ministerio de Energía y Minas (Munem), beneficiarán a 370 mil de personas de las tres regiones con servicio eléctrico.

“La exitosa licitación de los proyectos eléctricos es una muestra de la confianza de los inversionistas en los proyectos APP que desarrolla Proinversión y en el trabajo técnico multisectorial desplegado junto al MEF, Minem y el regulador”, comentó el director ejecutivo de Proinversión , José Salardi.

Resaltó que estos proyectos mejorarán las oportunidades de desarrollo y la calidad de vida de decenas de miles familias en las regiones del país. Además, saludó a Acciona por consolidar su presencia en el Perú a través de inversiones de APP.

Por su parte, Guillermo López-Cediel, representante legal de Acciona Concesiones S.L. indicó que esta adjudicación es muy importante porque apunta a la ampliación y consolidación de sus inversiones en Perú. Recordó que el año pasado su representada se adjudicó los proyectos eléctricos Reque – Nueva Carhuaquero y Subestación Nueva Tumbes. “Pese a la situación existente en el Perú, seguimos y seguiremos invirtiendo”, agregó.

Los dos proyectos han sido estructurados bajo el mecanismo de APP, así el concesionario se encargará del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de ambos proyectos.

El director ejecutivo de Proinversión destacó el rol de las APP en proyectos eléctricos pues garantizan la sostenibilidad de los proyectos y aseguran su operación y mantenimiento. Estimó que este año la entidad adjudicará un paquete de proyectos eléctricos por casi US$ 1,000 millones.

LOS PROYECTOS

El proyecto “Enlace 220 kV Ica – Poroma, ampliaciones y subestaciones asociadas” permitirá ampliar la capacidad de transmisión entre Ica y Poroma e inyectar al Sistema Eléctrico de Interconexión Nacional (SEIN) la energía proveniente de las centrales de generación Punta Lomitas, Dunas y las que se puedan incorporar a futuro del tipo de energía de fuentes renovables; así, reforzar el sistema de transmisión de la zona de influencia local.

El proyecto “ITC Enlace 220 kV Cáclic – Jaén Norte (2 circuitos), ampliaciones y subestaciones asociadas” permitirá mejorar del suministro de energía eléctrica al Sistema Eléctrico Bagua-Jaén, con criterios de eficiencia técnica-económica.

El plazo de cada concesión será de 30 años desde la Puesta en Operación Comercial (POC) que está prevista para marzo 2027 y agosto de 2027, respectivamente.