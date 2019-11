“El Gobierno no ha hecho nada por una política contracíclica efectiva en el lado de la inversión pública”, criticó el economista Roberto Abusada en entrevista en canal N.

Subrayó que ello resulta “inaceptable” en momentos en que la inversión privada se retrae.

En esa línea, estimó que el PBI este año crecería “un poco menos de 2.5%”.

Abusada refirió que el Ejecutivo debería ser más proactivo, como dar luz verde a la ley de promoción agraria.

“Ya estaba lista para ser publicada (antes del cierre del Congreso) ¿por qué no se ha dado un decreto de urgencia promulgándola? eso es una señal muy mala para quien quiera invertir”, indicó.

También criticó las indecisiones del Gobierno respecto al respaldo al proyecto minero Tía María.

No obstante, Abusada se mostró optimista sobre la gestión que pueda desarrollar la nueva ministra de Economía, María Antonieta Alva.

“A mi me da buena impresión la ministra. No sé por qué tanto escándalo por su juventud. Tiene más de diez años en el servicio público y tiene una educación envidiable. No se puede culpar al MEF de nada cuando acaba de entrar la ministra”, sostuvo.

“Vemos que está trabajando en decretos para agilizar la inversión pública. Ha aumentado el presupuesto y ha cambiado algunas reglas para que ciertas partidas puedan usarse ya no en la inversión misma sino en el mantenimiento. Eso es positivo”, apuntó.

Abusada agregó que “los otros ministros harían muy mal, se estarían equivocando, si subestiman la determinación de la ministra por que la ven joven”, refirió

“Yo creo que ella, al contrario, podría tomar el liderazgo con la inversión minera y en lugar de mesas de diálogo podría garantizar a la población la revisión de los temas de impacto ambiental”, anotó.