Abren puerta a inversión extranjera dentro de los 50 km de las fronteras

Con cuatro votos a favor y tres abstenciones, la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso aprobó el dictamen de la ley de desarrollo constitucional del artículo 71 de la Constitución Política del Perú, el cual brinda una interpretación a la norma constitucional que impide el desarrollo de inversión extranjera dentro de los 50 kilómetros de las líneas fronterizas del territorio nacional.

Así, con esta iniciativa se especifican los alcances del mencionado artículo y se aclara que la prohibición de adquirir o poseer tierras en dichas zonas “se refiere a tierras rurales, dedicadas a la agricultura, ganadería, minería u otros usos de calificación distinta a las zonas urbanas”. Por lo tanto, las áreas urbanas ubicadas dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras “sí pueden ser materia de propiedad, posesión o de inversión por extranjeros, sean personas naturales o jurídicas”.

Jorge del Castillo , presidente de la Comisión de Defensa Nacional y autor de la iniciativa, resaltó que la norma tendrá un impacto positivo en nueve regiones del país, como son Tumbes, Puno, Ucayali, Madre de Dios, Loreto, Cajamarca, Amazonas, Tacna y Piura, las cuales tienen zonas urbanas e incluso sus capitales en los 50 kilómetros dentro de las fronteras.

Modernización de la ley

La prohibición constitucional viene siendo arrastrada desde la Carta Magna de 1920, como precaución en casos de conflictos armados. Sin embargo, el Perú no había modernizado su norma como sí lo han hecho otros países de la región. Tal es el caso de Colombia, que no prohíbe la inversión en zona fronteriza; o Chile, que a pesar de prohibir la inversión extranjera a 10 kilómetros de la frontera, tiene un régimen especial para la ciudad de Arica en la cual se permite adquirir inmuebles a extranjeros.

Del Castillo precisó a Gestión que al tratarse de una norma que interpreta un artículo de la Constitución y no una reforma constitucional, no requerirá mayoría calificada para su aprobación en el pleno.

Destrabe de inversión

Corinne Flores , presidenta de la Cámara de Comercio de Tacna, saludó la iniciativa y detalló que existen cinco proyectos de centros comerciales en su región que acumulan al menos US$ 300 millones de inversión a la espera de poder iniciar construcción.

De igual forma, Gestión pudo conocer que existen 24 empresas extranjeras con manifiesto interés y a la espera de poder invertir US$ 14.8 millones en Zofratacna.

Se trata de empresas que van desde una fábrica de maletas, golosinas, metalmecánica, almacenes y desarrollos de software, las cuales generarían 864 puestos de trabajo en la región, así como ingresos anuales de US$ 117,000 para Zofratacna.

19 mil metros cuadrados es el área demandada por los 24 inversionistas extranjeros en Zofratacna. El costo de cesión mensual por metro cuadrado es de US$ 0.50.

minjus se opuso

No existió consenso en el Ejecutivo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como el Ministerio de Relaciones Exteriores emitieron opinión positiva al Congreso sobre la iniciativa legal (ver nota principal). Sin embargo, el Ministerio de Justicia se opuso y fundamentó su opinión en la sentencia del Tribunal Constitucional N° 04966-2008-PA/TC, la cual considera que los predios urbanos no pueden ser excluidos de la prohibición constitucional. Sin embargo, el congresista Del Castillo mencionó que la sentencia del TC aludida no es vinculante, por lo cual la observación realizada fue desestimada por el Parlamento. La iniciativa también se encuentra pendiente de discusión en Comisión de Constitución. Sin embargo, la Comisión Permanente puede disponer su debate en el pleno sin esperar un nuevo dictamen.