El abogado de la Confiep, José Rodolfo Pereyra, expresó que la diligencia de allanamiento emprendida por la fiscalía a las oficinas del gremio empresarial “es una diligencia ordinaria” y que “no es nada del otro mundo”.

Con estas declaraciones, el abogado baja el tono al comunicado de la Confiep, quien calificó el allanamiento como una medida innecesaria que linda con el abuso.

"Más allá de declaraciones emotivas, lo concreto es que la diligencia se está llevando con completa normalidad y Confiep está colaborando plenamente", expresó.

El abogado del gremio empresarial informó que han identificado la documentación solicitada por la fiscalía, la han entregado y se ha redactado un acta.

“Es información contable, una diligencia de exhibición de documentos del 1 de marzo 2018 que no se había identificado por su antigüedad, no era que se negó o no existiera. Luego de eso se ha realizado una auditoría interna, se ha identificado la documentación. Entendemos que esa información ya ha sido aportada por el señor Briceño, en todo caso, la fiscalía considera necesario que sea el gremio quien entregue formalmente esa información", dijo a Canal N.

Horas antes, a través de Twitter, la Confiep publicó un documento donde calificaba de innecesaria la medida de allanamiento.

“Desde el inicio de la investigación, Confiep viene colaborando absoluta e íntegramente en todo el proceso. Sorprende, por ello, una medida innecesaria que linda con el abuso, más aún cuando al Fiscal se le entregó todos los documentos administrativos y contables de la campaña”, refirió el gremio.

En respuesta, el fiscal José Domingo Pérez aseguró que el allanamiento a las oficinas de la Confiep cuenta con autorización judicial, por lo que calificó como falso que se esté acusando esta medida como un “abuso”.

“El comunicado que ha salido en Twitter de la Confiep respecto a un posible abuso por parte de la fiscalía es algo que debo negar. Es falso. Siempre actuamos dentro del marco de la legalidad y esta medida tiene autorización judicial”, aseguró ante la prensa.