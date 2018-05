Abarth y Alfa Romeo llegarán al Perú de la mano de Divemotor

El grupo automotor Divemotor incluirá dos marcas italianas a su portafolio de lujo con el objetivo de aumentar su participación en el mercado. La primera será la línea deportiva de Fiat, Abarth, y más adelante espera traer los autos de alta gama de Alfa Romeo.

Así lo adelantó el gerente de la división de Autos de Divemotor, Nikolas Gremler, tras destacar que el segmento premium ha crecido alrededor de 15% en 2017, más del doble del sector automotor en general (6%), y este año podría tener un avance similar.

Dijo que Abarth, parte del grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) podría llegar en el segundo semestre, mientras que Alfa Romero es actualmente un proyecto.

La compañía representa a Mercedes-Benz (Daimler) y las marcas de FCA: Jeep, Dodge, Fiat y RAM.

Tendencia

​En automóviles, Divemotor tiene un ticket promedio cercano a los US$ 45,000 dentro de la marca Mercedes-Benz, mientras que en Jeep llega a los US$ 30,000 y en FIAT a US$ 12,000. Sin embargo, la tendencia en el sector lujo estará en los modelos de entrada.

“En Mercedes-Benz la mayor demanda estará en autos de US$ 28,000 a US$ 38,000. La idea es que el cliente que compra su primer vehículo de lujo mejore su experiencia hacia autos de mayores prestaciones”, indicó Gremler.

Explicó que el crecimiento del sector de autos premium en los últimos años ha permitido el ingreso de nuevos jugadores como Maserati, Aston Martin, en los últimos meses.

Proyectos

Las inversiones de Divemotor para este y el próximo año también incluirán nuevos locales en Surco para Mercedes-Benz, en Surquillo para autos del grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) y un local para autos en Piura.

Además, las obras para desarrollar un centro de distribución dentro del parque industrial MacrOpolis, en Lurín, ya han comenzado, detalló Gremler. Este proyecto demandará una inversión de US$ 20 millones (Gestión 26.02.2018).

Este año, Mercedes-Benz venderá 1,700 unidades en la línea de automóviles (230 vehículos más que en el 2017), esperando liderar el próximo año el segmento de marcas alemanas de lujo, donde están también Audi y BMW.