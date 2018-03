AATE: 18 consorcios buscan licitación para estudios del Plan Maestro al 2050

El director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE), Carlos Ugaz, señaló que espera que en menos de un mes se pueda convocar la licitación del Plan Maestro para un Sistema Integrado de Transporte Masivo para Lima y Callao. Además, anotó que se proyecta que antes de mitad de año se adjudique el proyecto.

“Son 18 consorcios que en verdad representan 40 empresas internacionales que están interesadas en ayudarnos a elaborar el plan maestro que queremos construir con una visión al año 2050. Esto va a integrar los metros y todos los sistemas de transporte masivo con la idea de crear una red”, dijo a Gestión.pe.

Asimismo, dijo que existen 560 rutas en Lima Metropolitana que no están articuladas, lo que atribuye a cómo ha venido creciendo la ciudad.

“El crecimiento económico que ha tenido el país ha significado un deterioro de las condiciones del transporte por varias razones. Por ejemplo, una de ellas es el tema del boom inmobiliario que ha habido. Cuando llegamos a AATE hace 11 meses atrás uno preguntaba dónde están los estudios de integración tarifaria, los estudios de los modelos de los diferentes sistemas de transporte, donde están los estudios de demanda. Nos dimos la sorpresa que no había nada o había sido hecho de forma desarticulada”, comentó.

Montos de inversión de líneas 3 y 4

En torno a los montos de inversión que se manejan tras estudios de factibilidad adquiridos por Proinversión de las líneas 3 y 4 , Ugaz manifestó que estos estudios (2014) no se solicitaron con una visión de red.

“Estaban hechos bajo el esquema de una APP integral como Línea 2, que también se licitó en el gobierno pasado, pero que no se hicieron con una visión de red y sí como proyectos individuales. Cada estudio se hizo por dos consorcios distintos y son distintos criterios”, afirmó.

Además, señaló que los dos consorcios presentaron propuestas para las líneas del Metro de Lima que, sumadas, llegaban a los US$ 10,600 millones (US$ 7,000 millones por la Línea 3 y US$ 3,600 por la Línea 4).

“Pero habían errores, cuando contratan estos servicios de consultoría lo hacen con términos de referencia, por ejemplo, los dos metros tenían que ser 100% subterráneos”, afirma.

“Queremos cambiar eso. Si analizamos los costos de diferentes infraestructuras y las combinamos, llegamos al resultado -que es un ejercicio teórico- de que podríamos construir 5 líneas con el mismo presupuesto. Estas van a combinar tramos en superficie y que no estarían diseñadas para tanta gente, el dimensionamiento sería más acotado, tendría una integración tecnológica diferente y compartiría infraestructura como los patios talleres”, detalló.

Adquisición de tierras

​Por otro lado, precisó que hace falta la Ley Sábana que permita hacer expropiaciones de tierras. Precisó que hoy, con el DL 1330, se genera un incentivo de 20% de bono a aquellas personas que tienen sus propiedades sobre el valor de tasación para venderlas.

Si no existe la ley, no podríamos expropiar y hay muchos proyectos que no están fuera de la cobertura de esta norma. La adquisición de tierras fue uno de los problemas en el camino pero se está superando, lo que pasa es que tenemos una mochila de herencia muy grande de proyectos pasados que queremos corregir", explicó.