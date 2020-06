La rápida propagación del covid-19 en el Perú obligó al Gobierno a transferir recursos para la lucha contra esta pandemia. A la fecha (al 28 de junio), se han asignado (presupuesto institucional modificado - PIM) S/9,102.7 millones a los tres niveles de gobierno para este fin (en actividades y proyectos), según Consulta Amigable del Ministerio de Economía (MEF).

La pregunta que surge es, siendo las acciones contra el coronavirus una prioridad, cuánto de los recursos ya se han ejecutado. Del total mencionado, hasta ahora ya se devengó el 66%, es decir, más de S/ 6,011.6 millones . Pero, no todos los niveles de gobierno caminan al mismo paso.

Los gobiernos regionales registraron el menor avance -en porcentaje- comparado con las municipalidades y el Gobierno Nacional. De los más de S/ 636 millones asignados, las regiones han devengado hasta ahora el 39.5%.

¿En qué se ha gastado? La mayoría de los recursos se han concentrado en la compra de bienes y la contratación de servicios. Por ejemplo, para la adquisición de suministros médicos (que incluyen los medicamentos y equipamiento médico, entre otros) las regiones cuentan con S/ 166.5 millones, pero han gastado el 44.3% (S/ 73.7 millones).

La lista de regiones

Recientemente, el Gobierno extendió el Estado de Emergencia hasta el 31 de julio y, en esa línea, estableció una cuarentena focalizada en las regiones de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash, en parte, por el impacto del covid-19 entre la población que viven en estas zonas.

A pesar de esta situación, el gasto de los recursos en estas regiones no camina con celeridad. En cinco de estos siete gobiernos regionales, el presupuesto contra el coronavirus devengado está por debajo del 40%, siendo San Martín (29.7%) y Arequipa (32%) las que registraron los menores porcentajes.

Solo Ucayali y Tumbes son las dos regiones que a la fecha (28 de junio) han gastado más del 50% de sus recursos asignados contra el covid-19 , dejando a las otras 22 regiones y a la provincia constitucional del Callao atrás.

Presupuesto contra el covid-19 (regiones) PIM Devengado Avance % Ucayali 16,420,830 9,042,405 55.1 Tumbes 11,344,353 5,861,086 51.7 Lima 24,883,717 12,331,989 49.6 Provincia constitucional del Callao 30,217,882 14,970,495 49.5 Junín 27,076,140 13,219,790 48.8 Áncash 29,172,869 14,049,436 48.2 La Libertad 44,412,428 21,206,872 47.8 Puno 19,369,412 8,850,776 45.7 Tacna 8,325,832 3,807,484 45.7 Lambayeque 31,485,210 14,199,572 45.1 Cajamarca 22,151,837 9,578,801 43.2 Piura 63,423,805 25,026,884 39.5 Ica 20,311,312 7,607,075 37.5 Huancavelica 23,913,496 8,929,072 37.3 Loreto 40,728,198 15,172,215 37.3 Madre de Dios 7,062,469 2,509,131 35.5 Amazonas 19,469,913 6,415,965 33.0 Huánuco 16,248,461 5,288,933 32.6 Cusco 34,278,237 11,065,790 32.3 Arequipa 25,200,135 8,056,419 32.0 Ayacucho 16,166,494 4,929,273 30.5 San Martín 58,790,751 17,475,327 29.7 Pasco 13,521,387 3,895,262 28.8 Moquegua 15,285,035 3,983,184 26.1 Apurímac 16,786,552 4,011,030 23.9

Los otros niveles de gobierno

El Gobierno Nacional es quien posee los mayores recursos contra el covid-19: más de S/ 8,042 millones, de los cuales ha devengado 68.1%, es decir, S/ 5,476.9 millones. En medio de la coyuntura actual, se podría deducir que el mayor gasto se concentra en el sector Salud, pero la realidad no es así.

Salud cuenta con S/ 1,549.4 millones para la lucha contra la pandemia, pero en lo que va del año, solo ha gastado el 25.5%, lo que significa, S/ 395.7 millones . Por ejemplo, en la compra de suministros médicos -que se concentran principalmente en el sector Salud- se han devengado S/ 159.6 millones, lo que representa solo el 17.4% del total para este fin.

Cabe recordar que la semana pasada, la Confiep envió una carta al presidente de la República, Martín VIzcarra, pidiendo que exhorte a sus funcionarios ha utilizar de manera rápida y eficiente los recursos públicos del presupuesto, especialmente en el sector Salud.

Contrariamente, los sectores que más han gastado hasta ahora -en montos y avance- son Trabajo y Promoción del Empleo, y Desarrollo e Inclusión Social. Este último está vinculado a los bonos entregados por el Gobierno para mitigar el impacto económico de la cuarentena.

En el caso de las municipalidades, de los S/ 424.6 millones que se asignaron para mitigar el impacto de la pandemia en el país, ya se han devengado más del 66% , lo que significa un gasto de S/ 283.2 millones.

Contraloría

Si bien las cifras antes expuestas muestran el nivel de gasto en el país, lo cierto es que también se debe analizar la calidad del mismo y que los recursos se asignen efectivamente a las acciones o proyectos pensados.

En esa línea, Nelson Shack, el contralor, señaló que se han venido realizando acciones de control simultáneo en estos meses para advertir sobre situaciones adversas, irregularidades o riesgos que se pueden presentar en la ejecución en las distintas intervenciones públicas que vienen desarrollando las entidades de gobierno nacional, regional y local en el marco de los recursos que han sido transferidos expresamente contra el covid-19.

En esta línea, el contralor subrayó que en el segundo semestre, una vez culmine la etapa del aislamiento social obligatorio, la Contraloría pondrá su foco de atención en el control posterior. “Y no solo para lo que es (presupuesto) covid, sino también para lo que son (recursos) no covid. Ustedes habrán visto que hay una serie de irregularidades y problemas… indicios de corrupción en los distintos sectores públicos y no necesariamente tiene que ver con covid”, refirió.

Hay que precisar si bien se habla de más de S/ 85,000 millones en la lucha contra la pandemia y el salvavidas para las empresas, lo cierto es que solo una parte se traducen en gasto presupuestario.