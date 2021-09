El lunes por la noche, a través de un decreto en edición extraordinaria, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) dispuso el retorno del GLP envasado al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

La norma entró en vigencia ayer martes, por lo que a más tardar en una semana se conocerá si la medida logró bajar o no el precio final del balón del GLP, estimó Diego Rosales, analista de la consultora Macroconsult.

El Minem ha anunciado que con esta medida el balón de 10 kg de GLP bajará en S/ 11. El último informe mensual del INEI muestra que entre agosto del 2020 y agosto del 2021 el precio del balón de GLP subió 42% en Lima. En las ciudades de provincias el alza ha sido similar o en algunos casos incluso mayor, debido al costo adicional por el transporte.

Al respecto, Diego Rosales explicó que ese nivel de reducción en el precio final teóricamente debería darse si toda la cadena de comercialización traslada el nivel de compensación que realizará el Estado a productores e importadores de GLP.

Pero advierte que el reciente decreto y la normativa que regula al fondo de combustibles no obliga a la cadena de comercialización a bajar los precios por lo que, tal como ha ocurrido en años anteriores, cabe el riesgo de que el precio final no baje o no lo haga en el nivel anunciado.

“No hay ninguna garantía de que los S/ 11 sean trasladados al usuario final. Habrá que estar pendientes para ver si hay la reducción anunciada”, subrayó Rosales.

Agregó que si bien el reciente decreto contempla medidas adicionales de fiscalización y sanciones para que el fondo de combustibles solo sea usado en el caso del GLP envasado y no en el GLP a granel (industrial y trasportes), no hay cambios respecto al funcionamiento básico del fondo de combustibles.

“Un tema que no ha cambiado es que la actuación del fondo es en la primera venta pero no en la cadena de comercialización. Entonces, la posibilidad de lograr una baja de precios no ha dejado de ser solo una esperanza”, remarcó.

La advertencia toma fuerza si se toma en cuenta que hasta el 2020 –año en que el GLP fue retirado del fondo- este mecanismo no ayudo a bajar el precio de venta final; lo que pudo lograr es frenar un alza mayor de precios.

“Y es que el fondo no fue creado para bajar los precios, sino para estabilizarlos, tal como su mismo nombre lo dice”, anotó Rosales.

Un reporte del Osinergmin muestra que son más de 10,000 los participantes de la cadena comercializadora del GLP, entre productores, importadores, comercializadores, envasadores, distribuidores y locales de venta del GLP (ver cuadro).

Por su parte Marco La Torre, director de la Sociedad Peruana de Gas Licuado, uno de los gremio que reúne a empresas envasadoras, proyectó que sí se bajará el precio en S/ 11 por balón de S/ 10 kg como lo ha anunciado el Gobierno, pero para ello esperan que los productores e importadores bajen sus precios en ese nivel y los compradores deben acabar con sus stocks con los anteriores precios. Todo ello ocurriría en máximo una semana, estimó.

“Si se va a bajar el precio, pero esperamos a que nos comiencen a facturar con el nuevo precio”, remarcó.

Según el portal facilito del Osinergmin, hasta ayer aún no se daba reducciones en el precio final del GLP doméstico.

Por otro lado, La Torre no descartó que en el futuro puedan darse nuevos incrementos en el precio del GLP por factores como el aumento del precio internacional del petróleo y alza del dólar.

“La tendencia internacional de los precios sigue al alza. Y es un factor exógeno que no puede controlar el Gobierno”, subrayó.

¿Y el FISE?

Una de las opciones que el Gobierno había barajado para paliar el impacto del alza del GLP era la ampliación del Fondo de Fondo de Inclusión Social Energética (FISE), el cual otorga vales de descuento de S/ 20 para la compra de balones de GLP y actualmente beneficia a 1.2 millones de familias de bajos recursos.

No obstante, en los últimos días desde el Minem se ha dejado de mencionar este tema. Se desconoce si la ampliación del FISE será una medida complementaria al retorno del GLP al fondo de combustibles o si esta alternativa ya fue descartada.

Diego Rosales, analista de Macroconsult, se mostró favorable a la ampliación del FISE en lugar del retorno del GLP al fondo de combustibles.

“La gran ventaja del vale de descuento es que no es una esperanza, sino que sí es una garantía que ayuda directa a un hogar. Y es una ayuda focalizada a quienes más lo necesitan”.

En contraste, advirtió que el retorno del GLP al fondo de combustibles puede demandar más recursos al Estado.

Recordó que en el caso del GLP, entre el 2004 y 2020 demandó recursos al Estado por S/ 3,000 millones. Y la reciente medida implicaría un costo de entre S/ 2 a S/2.5 millones por día.

“El argumento del Minem es que estos recursos serán recuperados en el futuro, cuando los precios bajen, pero eso no se sabe cuándo va a pasar”, anotó Rosales.