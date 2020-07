La Sunat decretó que la fecha máxima para que las entidades financieras entreguen la información de las cuentas de sus clientes a la entidad fiscalizadora de impuestos será el 31 de agosto.

Esta resolución acerca al Perú a poder incorporarse al sistema de intercambio automático de información internacional, el cual brindaría a la administración tributaria la información financiera de sus contribuyentes en 108 países.

Al acceder al sistema de intercambio automático, la Sunat podrá verificar quiénes eluden y evaden el pago de impuestos en estas economías. “Dentro de los 108 países incluidos en el acuerdo, existen 38 paraísos fiscales”, comentó Walker Villanueva, socio del estudio PPU, quien opina que “estos paraísos fiscales dejarán de serlo gracias a este acuerdo”.

Villanueva refiere que “existen 44 paraísos fiscales en el mundo”, por lo que, luego de ingresar al acuerdo de intercambio automático de información, el número de paraísos fiscales se habría reducido a seis.

Para poder acceder a este tratado de asistencia mutua, sin embargo, también se necesita que la OCDE apruebe la capacidad de la Sunat de resguardar la información de entes internacionales. Pese a que la OCDE ya le otorgó una nota aprobatoria a la Sunat, aún no se lo ha notificado formalmente, por lo que Villanueva estima que este tratado empiece a tomar efecto “hacia diciembre de este año”.

Por su parte, Eduardo Joo, socio del estudio Amprimo, comentó que, pese a que es verdad que varios países “no cooperantes van a dejar de serlo”, esto no significa que ciertos países con beneficios tributarios dejarán de tenerlos, sino que “ya no habrá secretos acerca de las cuentas existentes en estos países”.

Consecuencia

En el 2017, la Sunat llevó a cabo una campaña de repatriación de capitales, para que las personas puedan declarar sus fuentes de ingreso en el exterior y sujetarlas a la tributación peruana. En ese momento, el Ejecutivo estimó que se recaudarían US$ 1,500 millones por dicha repatriación.

Sin embargo, “solo se recaudaron alrededor de US$ 300 millones”, señaló Villanueva, por lo que estima que “alrededor de US$ 1,200 millones serían recaudados en impuestos con este intercambio de información, sin contar las multas”, considerando el dinero no repatriado que la Sunat conoce que existe en cuentas en el extranjero.

Joo, sin embargo, comentó que la posible recaudación no solo depende de la Sunat, sino también de la “capacidad de los demás países”, por lo que si la información de otros países resulta insuficiente, “no se podría decir con claridad cuánto dinero se estaría recaudando”.