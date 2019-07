88% de limeños cree que debe suspenderse el cobro de peajes

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz , anunció que el próximo 24 de julio se conocerá el resultado de la renegociación de los contratos de concesión con las empresas a cargo de Línea Amarilla y Rutas de Lima.

Al respecto, la expectativa de los limeños es alta. La encuesta Pulso Perú de julio, elaborada por Datum, reveló que el 88% de las personas que vive en la capital considera que los peajes que se cobran en dichas vías deben suspenderse.

Por niveles socioeconómicos, en el A/B el 92% de las personas considera que debe procederse con la suspensión, mientras que el 85% del C tiene esta misma idea.

Por su parte, en el nivel D el 89% de las personas también apoya la suspensión de peajes en la capital y en el sector E la tasa llega al 71%.

En este último nivel socioeconómico es donde hay un mayor porcentaje que afirma que se debe seguir cobrando peaje, con una tasa de 19%, que es mayor que el 7% del A/B, el 12% del C y el 6.4% del D.

En el análisis por zonas de Lima, es en el sur donde hay mayor apoyo a suspender los peajes , con un 94%, seguido de la zona moderna, con 90%. En el centro de Lima, el norte y el este, el apoyo a esta medida es dado por el 87%, 86% y 83% de la población, respectivamente.

Renegociación beneficiosa

El sondeo de Datum también mostró que si bien existe un mayor número de personas que consideran que la renegociación de los contratos de Línea Amarilla y Rutas de Lima será beneficiosa, la tasa es menor al 50%. Es así que el 45% sí cree que la renegociación será beneficiosa y el 40% considera que no lo será.

Pero en el análisis por niveles socioeconómicos las brechas entre ambas afirmaciones se acortan.

Esto especialmente en el nivel E, donde un 57% cree que la renegociación liderada por la Municipalidad de Lima no será beneficiosa y solo el 33% sí lo cree.

En el nivel socioeconómico A/B, el 47% sí cree que habrá beneficios, contra un 39% que no lo cree. Mientras que en el C hay un 46% que sí ve beneficios y un 38% que no los ve, y en el D un 45% sí ve con buenos ojos la renegociación y el 42% no lo ve así.

Cuando se analiza el tema según las zonas de la capital, en casi todos los casos hay más gente que sí avizora beneficios de la renegociación de los contratos de concesión. Solo en el este de Lima cambia esta sensación.

En esta última zona de Lima, el 52% de la gente considera que no habrá beneficios de la conversación con las empresas concesionarias, contra un 42% que sí lo cree.

Por su parte, en el norte de Lima el 46% sí considera que será beneficiosa la renegociación del contrato, al igual que el 40% del sur, el 46% de Lima moderna, y el 52% de la zona centro.

Según el alcalde de Lima, Jorge Muñoz , la empresa concesionaria de Línea Amarilla, Vinci Highways, todavía no acepta el pedido de la municipalidad para reducir el costo de los peajes.

Por el contrario, afirmó que sí se tiene más avances con Rutas de Lima, encabezada por la empresa Brookfield.

