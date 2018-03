El 86% de peruanos considera que Gobierno gasta inadecuadamente los impuestos recaudados

Una política fiscal útil asegura el financiamiento de las políticas sociales mediante la recaudación tributaria.

Si bien la recaudación se está recuperando tímidamente (Gestión 09.03.2018), los peruanos no están convencidos que el dinero proveniente de ello esté siendo destinado “correctamente”.

El 86% de encuestados en el país señaló que el Gobierno gasta inadecuadamente los impuestos que recauda, reveló la encuesta de Pulso Perú de marzo, elaborada por Datum.

Esta cifra se disparó respecto a la encuesta en marzo del 2017, donde era el 73% de los encuestados los que tenían esta misma percepción sobre el gasto del Estado. Además superó el porcentaje registrado durante el tercer año de gobierno de Ollanta Humala (81%).

Este sentir es trasversal en todos los niveles socioeconómicos (NSE), principalmente en el sector D (89%). Además, la región que cree que el Gobierno no está gastando bien (lo que podría traducirse en menos o malas obras o servicios), es Lima y Callao (90.3%).

Asimismo, como parte de los trabajos del Gobierno para generar mayores ingresos, se busca ampliar la base tributaria a través de -con dificultad aún- combatir la informalidad.

En esta línea, el 54% de peruanos consideró que se puede reducir la informalidad si se reducen los impuestos. Los más convencidos sobre ello son los de los NSE más pobres, donde un 61.8% subrayó que el efecto de menores tributos es igual a más formalidad. Incluso, el 53.9% de las personas de mayores ingresos (NSE A/B) y los jóvenes entre 18 y 24 años (52.2%)tienen la misma percepción.

Hay que subrayar que aunque el Gobierno no se ha mostrado dispuesto a reducir las tasas de impuestos, tampoco ha anunciado un alza de las mismas.

impuestos

Pago de tributos

Aunque en el país el 76% de peruanos reconoció que el sistema tributario nacional es complicado (principalmente para el 81.5% de los encuestados pertenecientes a la clase media); el 83% de personas declaró que es importante pagar impuestos, sobre todo en los NSE A/B (93.8%), aunque también para una cifra importante del NSE E (71.5%).

Sin embargo, no todos pagan sus tributos. Mientras un 60% sí cumple, el 40% simplemente no paga. De los que cumplen, el 73% declaró que tributan el monto total, mientras que solo el 24% intenta pagar menos. Son más jóvenes entre 18 y 24 años (76.5%) los que no buscan otras alternativas para intentar pagar tasas más bajas.

Entre los impuestos que se pagan en el país, en primer lugar está el predial (60% de encuestados) y el IGV (39% de encuestados). Mientras que solo un 13% subrayó pagar renta de quinta categoría (lo que refleja a los trabajadores formales que tienen descuentos por planilla).

impuestos

Evasión

Otra de las acciones del Gobierno para generar mayores ingresos tributarios es atacar “frontalmente” la evasión fiscal. Pero nueve de cada 10 encuestados (91%) piensan que las empresas en el Perú buscan evadir el pago de sus impuestos.

Esta percepción es transversal en todos los niveles ­socioeconómicos, siendo ­más marcada en el NSE A/B (94.4%), donde se entendería está el sector empresarial.

Pues no solo las empresas son percibidas como evasores. El 89% de personas considera que en general los peruanos evaden el pago de impuestos.

La mayoría de jóvenes entre 18 y 24 años (90.2%) lo consideraron así, mientras que el 94.4% del NSE A/B respondió en la misma línea.