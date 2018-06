Un 86% de empresas será flexible con trabajadores por el Mundial de fútbol

Vanessa Ochoa Fattorini

Cuando en la quincena de junio el Mundial Rusia 2018 dé el pitazo inicial, muchos querrán estar frente a sus televisores para ver el desempeño del cuadro blanquirrojo.

Aunque el factor que podría jugar en contra es el cambio de horario, ya que los partidos serán transmitidos por las mañanas y en varias ocasiones en días laborables.

Pero la gran mayoría de empresas locales “se ha puesto la camiseta” y un 86% de ellas, según la consultora Marsh Rehder, ha decidido ser flexible, pasando por facilidades para ver el encuentro deportivo hasta permisos para no ir a laborar el día de los partidos del Perú.

Con ello, nuestro país es el tercero en la región, de los encuestados por la consultora, en mostrarse más flexible con su fuerza laboral en la época mundialista.

Akío Murakami, gerente central de Salud y Beneficios de Marsh Rehder, explicó que en el caso de las flexibilidades dentro del centro laboral, la mayoría de empresas (90%) apuesta por que sus trabajadores vean los encuentros en la sala de televisión y/o con equipos audiovisuales; seguido de una adecuación del comedor para ver los partidos de la selección (69%), y el uso de la camiseta de la selección en el lugar de trabajo (70%).

A lo que menos se inclinan es a la celebración posterior a la jornada laboral si la selección gana el partido del día (15%), y a un almuerzo en el lugar de trabajo durante los partidos (13%).

Sin embargo,Murakami dijo que del grupo de empresas que no ha contemplado alguna flexibilidad, no han descartado evaluar algunas alternativas. “Por ejemplo, un 35% dice que no está interesado en entregar snacks a sus trabajadores por motivo del Mundial, pero de ese grupo, un 58% podría animarse a hacerlo”, comentó.

Factor tiempo





A la flexibilidad dentro del centro laboral, se suma la del factor tiempo. Un 74% de los encuestados dará un horario flexible acorde al partido de la selección, siendo esta cifra mayor a la del promedio de la región (72%).

Y de las firmas que en un inicio dijeron que no (14%), el 50% ha mostrado interés en implementarlo.

“Incluso, el 26% contempla dar día libre compensable el día del partido de la selección, y un 5% lo daría sin pedir compensación. Otro 13% podría dar libre el día siguiente al partido de la selección, si es que gana”, comentó Murakami.

