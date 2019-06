El 65.3% percibe que el manejo económico va por rumbo equivocado

En los primeros tres meses –tal como lo había adelantado el mismo Ministerio de Economía (MEF) -, la economía tuvo un crecimiento magro; entre enero y marzo se incrementó 2.28%, menor a lo registrado el trimestre previo (4.7%). Sin embargo, si bien se esperaba que hacia el segundo trimestre haya una mejora, el PBI en abril se expandió solo 0.5%.

En este contexto, el 65% de peruanos consideró que el Perú está yendo por el rumbo equivocado en el manejo de la economía, reveló la encuesta Pulso Perú de junio, elaborada por Datum. Aunque esta percepción es transversal a todos los niveles socioeconómicos (NSE), se acentúa principalmente entre los encuestados de clase media (NSE C) (70.9%).

Esto está en línea con la confianza de los consumidores; el pesimismo volvió a nivel nacional el mes pasado (Gestión 04.06.2019). Además, las expectativas de los empresarios sobre la economía y sus negocios volvió a caer (Gestión 07.06.2019).

Estos resultados podrían explicarse –en parte- porque el 71% de los peruanos siente que el actual Gobierno, bajo el mandato de Martín Vizcarra , se está concentrando solo en la lucha contra la corrupción y en la reforma política, pero no en resolver los problemas económicos.

Solo en Lima y el Callao, el 76.4% declaró que el foco del Gobierno es el ámbito político, y el 74.2% del NSE D contestó en la misma línea. De hecho, las encuestas de aprobación del presidente han estado estrechamente vinculadas a su accionar en el ámbito político.

Por ejemplo, recientemente la aprobación de Vizcarra subió de 45% a 58% después de reclamar la aprobación de seis proyectos de reforma política y planteó una cuestión de confianza (Gestión 13.06.2019).

Problemas familiares

La encuesta de Pulso Perú también reveló que los principales problemas personales o familiares en el país son la falta de empleo (26%) y que no alcanza el dinero (24%).

La percepción sobre la falta de generación de puestos de trabajo se agudiza entre las personas de 45 y 54 años (29.4%) y en NSE D (25.5%). Asimismo, al 42.7% peruanos en el oriente no les alcanza el dinero.

el 78% de peruanos

No saben sobre menor pago de IR

El 78% de peruanos declaró no estar enterado que los gastos por consumo en restaurantes, bares y hoteles podrán ser deducidos del pago del Impuesto a la Renta en el 2020.

El mayor pontaje de personas que no conocen este beneficio tributario pertenecen al NSE E (82.9%), mientras que el 79.8% de los más jóvenes (entre 18 y 24 años) no están enterados.

Según zonas, los que menos saben del beneficio están en el ámbito rural (84.8%).