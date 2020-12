Pese a todas las advertencias, el Congreso de la República debatirá en el Pleno de la semana próximo el proyecto que propone fijar topes a las tasas de interés de los créditos del sistema financiero, esto luego que se ampliara la segunda legislatura del Parlamento hasta el martes 29 de diciembre.

La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Defensa del Consumidor y propone que el Banco Central de Reserva (BCR) pueda fijar tasas de interés máximas en forma semestral, de tal modo que las tasas cobradas por encima del tope establecido pasarán a ser consideradas de usura y tipificadas como delito.

Al respecto, Fernando Ruiz-Caro, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), señaló a Gestión.pe que de aprobarse este proyecto de ley los más afectados serán los clientes de la microempresa y los que tienen un crédito personal de montos pequeños, que en su conjunto suman cerca de 6 millones de clientes.

Según indicó, los clientes de la microempresas con créditos menores a S/ 5,000 suman casi 2 millones, y las personas naturales con créditos hasta S/ 1,000 suman 4 millones.

“Entonces estamos hablando que hay 6 millones de personas, emprendedores o personas naturales, que si se da una ley que fija tasas que no justifica su perfil de riesgo se verían excluidos del sistema financiero y son gente que ya han sido bancarizadas”, sostuvo.

Explicó que de aprobarse la iniciativa la ley no puede ser retroactiva, es decir, no va va afectar los contratos que tienen actualmente con las financieras. “Pero al momento de renovar el crédito las entidades financiera les van a decir, ‘oye, mira ya no calificas porque tu perfil de riesgo no justifica’”, dijo.

Es preciso mencionar que en línea por lo dicho por el representante de las Cajas Municipales, un informe de la SBS precisa que a menores ingresos del clientes, mayor es el riesgo de incumplimiento de pago. En ese sentido, los clientes riesgosos no son los de los bancos grandes, sino de empresas especializadas pequeñas.

Ratios de incumplimientos e ingresos promedio

por empresas Ratio de incumplimiento (en %) Ingreso promedio de deudores (S/)







Bancos grandes E1 6.15 5,529 E2 6.83 5,539 E3 6.90 4,856 E4 7.80 3,672







Emp. Especializadas consumo medianas E5 2.59 2,313 E6 10.88 3,152 E7 11.88 3,084 E8 15.22 2,671 E9 16.53 2,682







Emp. Especializadas consumo pequeñas E10 18.40 1,238 E11 20.07 2,583 E12 23.60 2,296 E13 25.08 1,688 E14 29.89 1,265 E15 41.45 1,300 Fuente: SBS

Elaboración: Gestión.pe

Son los más costosos

Ruiz -Caro explica que los créditos pequeños tienen un alto costo de generación y también representa un perfil de riesgo mayor. Detalla que la tasa de interés se calcula considerando los siguientes factores: el perfil de riesgo (índice de mora), el costo que demanda captar los ahorros y costo para la generación de ese monto, que es el más caro.

De este modo, dijo que también se debe realizar el flujo de caja, capacidad de pago del cliente y ver cómo se formaliza al negocio. “Todo esos costos está dentro de la tasa de interés”, sostuvo.

Señaló que al colocar una tasa de interés máxima que no justifique esos costos de generación ni el perfil de riesgo, ese sector va a quedar excluido de la banca formal y se abrirá paso hacia los prestamistas informales que cobran tasas de interés exorbitantes y que, por falta de educación financiera, los clientes no lo ven.

“Por ejemplo, alguien que se presta de un prestamista S/ 100 a inicio de semana y debe pagar S/ 120 el sábado, está pagando una tasa de 1,200% al año y eso la gente no lo ve”, explicó.

Finalmente, el ejecutivo consideró que el debate del citado proyecto de ley vulneró las normas del Parlamento puesto que no pasó por la Comisión de Economía para su respectivo análisis.

“Si se aprueba el proyecto esto hará que se concluya con la inclusión financiera que se ha venido dando en los últimos 20 años, en donde las cajas municipales hemos podido tener incidencia en mayores zonas geográficas del país”, apuntó.

