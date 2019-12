Los usuarios peruanos del sistema financiero han empezado a tomar conciencia respecto a los derechos que tienen como consumidores, de manera que cuando no reciben lo ofrecido presentan su respectivo reclamo.

Así, de acuerdo a cifras del Servicio de Atención al Ciudadano del Indecopi, entre enero de 2018 y setiembre de 2019 se han presentado un total de 35,780 reclamos en el sector financiero a nivel nacional, y de ellas el 59% corresponde a tarjetas de crédito.

En este periodo los reclamos en este sector aumentaron mes a mes, pues en enero de 2018 se registraban 1,596 reclamos y en setiembre de 2019 se elevó a 1,908.

En cuanto a los motivos de reclamos, el 60.7% fue por falta de idoneidad, de manera que es el principal reclamo que realizan los usuarios en el sistema financiero.

Al respecto, la directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, Wendy Lesdesma, explica que este reclamo se refiere a que el usuario recibe un contrato por un crédito, pero con información distinta a lo ofrecido.

“En el tema de falta de idoneidad se encuentra que la empresa informa se tenía un financiamiento de 12 meses (por ejemplo), pero en el contrato puso 36. Desgraciadamente cuando el consumidor firma ya es la obligación que se generó, pero por ejemplo ahí puede verse un tema de idoneidad o de información”, sostuvo Ledesma a Gestión.pe.

El segundo motivo de reclamo fue la falta de idoneidad en los cobros indebidos de otros cargos o comisiones (7.2%). En este caso, Ledesma explicó que los usuarios señalan que cuando tomaron un crédito, la entidad financiera indicó que no se aplicaba comisiones, sin embargo, al hacer una transacción sí se observó el cobro.

“Eso no es idóneo, porque tu me ofreciste (un producto), me diste unas características de producto o servicio que no resultan ser lo que yo termino recibiendo”, precisó.

En cuanto a las empresas que registran los reclamos de los usuarios, en primer lugar figura el Banco de Crédito del Perú (14.2%), seguido de la Finaniera OH! S.A. (12.2%), BBVA Banco Continental (12.2%) y Banco Falabella (10.6%).