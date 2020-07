La evolución de la red 5G comenzará entre el 2020 (53%) y el 2021 (33%), según el estudio de 451 Research encargado por Vertiv. Sin embargo, el informe precisa que los primeros servicios 5G serán en su mayor parte “más de lo mismo”. El 96 % de los encuestados indica que los servicios 5G ofrecidos en el 2021 serán versiones evolucionadas de lo que actualmente se ofrece con la red 4G.

Las compañías de telecomunicaciones ven a la red 5G como una manera de restablecer una posición en la computación nube-tierra y la cadena de valor de almacenamiento más allá de lo que necesitan para sus operaciones de servicios internos.

El 70% del empresariado mantiene un ánimo positivo, pues cree que las capacidades de la red 5G y la computación en el borde impulsarán la diversidad y la velocidad de los servicios con una plataforma de bajo costo como respuesta a la demanda de servicios de internet de banda ancha.

Sin embargo, el 94% de los encuestados por 451 Research indica que la red 5G elevará los costos totales de energía. Según el estudio, las tácticas de ahorro energético serán variadas y abordarán cada nivel, desde los equipos de redes inteligentes que entran en modo de suspensión durante los periodos de inactividad hasta el uso de la inteligencia artificial (IA) y las nuevas técnicas de enfriamiento.

¿Cuándo podría comenzar la red 5G en Perú?

En Sudamérica, los operadores ya vienen preparando su infraestructura y varios han hecho pruebas de 5G, como Uruguay. En el caso del Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) considera que la tecnología 5G llegaría en el segundo semestre del 2021 en un escenario optimista, ante la necesidad de lograr un buen funcionamiento de las industrias críticas como salud y educación, y de las aplicaciones para el teletrabajo.

“El debate debe contemplar la modernización de las complejas regulaciones actuales y el incremento de las inversiones en centros de datos e infraestructura, que se requerirán para soportar ese gran flujo de información, ya que, con la implementación de las redes 5G se reforzará el alcance de servicios digitales y sus aplicaciones para distintas industrias. Además, se optimizarán los tiempos en los servicios del borde la red para la descarga de información, beneficiando a miles de usuarios”, sostiene Daniel De Vinatea, gerente general Sur de Sudamérica de Vertiv.

Vertiv considera que hay tres retos principales que enfrentarán la región y el Perú en la implementación de la red 5G:

1.- Optimización del consumo energético. La red 5G requerirá entre un 30% y un 50% más de antenas, por lo que sus radiobases consumirán más energía que las de 4G. Por esta razón, las redes de 5G podrían consumir entre dos y tres veces más de energía que la red actual. Además, el 90% de los operadores de telecomunicaciones en el mundo temen especialmente los altos costos de energía que traerá el despliegue de 5G, y se estima que hacia el 2026 dicho sobrecosto podría elevarse a 170%.

2.- Más inversión en infraestructura. Según el MTC, las empresas de telecomunicaciones invertirán más de US$ 750 millones este año en el país para mejorar su infraestructura a nivel nacional para ofrecer un mejor servicio. A finales del 2019 existían 22,766 antenas en todo el Perú. Para brindar un servicio óptimo se necesitarán 14,000 antenas más en promedio.

3.- Nuevos desarrolladores. Hay una preocupación en lo que se refiere a empresas (B2B) interesadas en asumir el desarrollo integral de la 5G. Como toda implementación tecnológica, hasta que no se masifique no se podrá determinar el valor de uso y los costos de acceso. Parece poco probable que un solo operador pueda rentabilizar de forma efectiva dicha arquitectura por su propia cuenta. Sin embargo, la inversión en este nuevo desarrollo ascenderá a unos US$ 50 billones o US$ 60 billones a nivel regional para los próximos años.