El 55% de las firmas peruanas fue víctima de fraude o delito económico

El 55% de empresas peruanas ha sido víctima de fraude y/o delitos económicos en los últimos dos años, según la Encuesta de Crimen Económico y Fraude 2018 de la consultora PwC.

La apropiación ilícita de activos, cuando un empleado de la empresa o una persona externa se apropia indebidamente, por ejemplo, de inmuebles, marcas, patentes o de dinero de la firma, es el delito más frecuente que sufrieron las empresas en los últimos 24 meses, según el estudio.

Luego se ubican los fraudes cometidos por los clientes, los cuales implican, por ejemplo, falsificar información para obtener un crédito bancario y no pagarlo.

En tanto que el tercero más recurrente es la corrupción y pago de sobornos para adjudicarse proyectos y/o evitar una multa.

En general, el 36% de firmas indicó que el delito más grave que han afrontado implicó la pérdida entre US$ 50,000 y US$ 1 millón y el 8% de las firmas señaló que la pérdida estuvo entre US$ 5 millones y US$ 50 millones, en los últimos dos años.

Además, el 13% de empresas señaló que los fraudes de origen interno tenían como principal perpetrador a empleados de la alta dirección, el 37% a empleados de mando medio y el 43% a trabajadores de mando bajo.

Sobornos

El 11% de firmas locales señaló que se les ha pedido un soborno en el Perú y 62% señaló que esto no les había ocurrido en los últimos dos años.

El 13% de empresas indicó que perdió una oportunidad en Perú frente a un competidor que pagó un soborno y el 44% señaló que no ha sufrido esta situación. “La incidencia en el pago de sobornos podría ser mayor, pues los gerentes que llenaron la encuesta no necesariamente saben si algún trabajador de menor rango cometió este delito” dijo Guillermo Zapata, gerente senior de cumplimiento de PwC.