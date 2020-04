Al menos unos 500,000 litros de cervezas artesanales podrían perderse por la paralización de las ventas y la producción de este sector desde el 16 de marzo, fecha en que empezó el estado de emergencia en el país, advirtió Marco Málaga, vocero de la Unión de Cerveceros Artesanales del Perú (UCAP).

Según explicó, el stock para cinco o seis meses de ventas quedó paralizado en los diferentes puntos de la cadena de abastecimiento. Del total de la producción mencionada, 300,000 litros ya se perdieron y el resto se encuentra en riesgo de descarte.

“A diferencia de las cervezas industriales, las cervezas artesanales no se pueden guardar por mucho tiempo, su duración es corta. Tenemos cerveza que ya está envasada y otra parte que está en tránsito. El nuestro es el único producto perecible que no se puede vender (al por mayor), porque no se le considera un alimento”, dijo a Gestion.pe.

Antes de iniciarse la cuarentena, se contabilizaban en el país más de 100 productores de cervezas artesanales. Parte de ellos poseen sus propios bares, donde las expendían, y la gran mayoría las comercializaba mediante los diversos canales de distribución, como los cafés, restaurantes, bares, supermercados y, en menor medida, bodegas.

Cafés y bares cerrados

El 90% de la cerveza artesanal suele consumirse en cafés, bares, restaurantes y festivales, que se encuentran cerrados o han sido cancelados. Aunque la venta minorista de cerveza no está prohibida por el Gobierno Central, no se permite su elaboración, transporte ni venta al por mayor, por lo que los supermercados o bodegas solo están vendiendo los stocks que tienen.

Incluso, señala la UCAP, algunos gobiernos municipales imponen medidas todavía más estrictas, al prohibir la comercialización de cerveza en los puntos de venta minorista.

Es por ello que las ventas se han vuelto nulas y la cadena de pagos se ha interrumpido, incluso para los productos que ya habían sido colocados en los puntos de venta, puesto que las cervezas artesanales suelen ser vendidas al crédito. “Hay un estancamiento del capital de en promedio dos meses de ventas. Este producto ya ha sido entregado, facturado y ya acarreó el pago de IGV e ISC”, indica el gremio.

Cada año se produce en el país alrededor de 2 millones de litros de cervezas artesanales, valorizadas en unos S/ 20 millones. De este sector dependen unas 500 personas, por empleos directos.

Inminentes cierres

En este sector, como en algunos otros, reina la incertidumbre sobre su futuro. Una de las pocas certezas que tienen es que, en el momento de retomar sus actividades, ya no serán más de 100 los productores de cervezas artesanales en el país.

“Luego de todo esto. No vamos a estar las 100, porque muchas cerrarán. El impacto va a ser grande, pero estamos buscando que no sea demasiado grande. Por eso queremos que nos permitan vender el stock que ya tenemos. El 20% no van a volver a abrir sus puertas, porque ya tomaron esta decisión. De alargarse esta situación hasta fines de mayo, el 50% cerraría; y si llegara a fines de junio, el 100% estarían quebradas. No quedaría ninguna”, manifestó Málaga.

Por ello, están solicitando al Ministerio de la Producción (Produce), a través de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), que les permita comercializar la cerveza ya elaborada bajo lineamientos que ya han elaborado para prevenir los contagios por coronavirus.

Asimismo, se encuentran a la expectativas de los créditos de bajo costo que otorgarán los bancos en el marco del programa Reactiva Perú, respaldado por el Estado peruano; y están accediendo al subsidio del 35% de la planilla, sin embargo, asegura que no pueden cubrir el otro 65% de los salarios.

“Como alternativa, estamos trabajando en implementar el canal delivery, pero todavía no sabemos cuándo podremos ofrecer nuestros productos a través de él”, expresó.