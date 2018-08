Solo el 30% de jóvenes empresarios accede al crédito en entidades financieras

Aun cuando el 96% de jóvenes emprendedores considera que el crédito es una herramienta importante para el éxito de un emprendimiento, solo el 30% logra acceder a financiamiento para su negocio en una entidad financiera: 17% lo hace a través de un préstamo personal, 6% a través de una tarjeta de crédito y únicamente un 7% lo hace a través de un producto de banca de negocios, así lo señala Aprenda, del Grupo ACP.

“Casi la mitad de los peruanos que inician un negocio hoy en día son jóvenes quienes, en su gran mayoría, emprenden por oportunidad y ya no por necesidad” comentó Juan José Román, gerente de proyectos de Aprenda.

Perú es uno de los países con la tasa más alta de emprendimiento juvenil pero también tiene una alta mortandad de empresas menores a tres años. Facilitar el acceso al capital para los jóvenes empresarios de hoy es un reto para las instituciones financieras y también una gran oportunidad para ampliar su cartera de clientes.

- Menos créditos en entidades supervisadas

El crédito es una herramienta muy importante para el crecimiento de una empresa; sin embargo, 6 de cada 10 jóvenes empresarios no cuentan con financiamiento y 3 no han accedido a él por no contar con un historial crediticio que los respalde, según los resultados de un sondeo nacional realizado a más de 300 jóvenes emprendedores con negocios en marcha.

Si tuvieran la oportunidad de tomar un crédito para su negocio el 77% de jóvenes acudiría a una entidad financiera supervisada cifra que, comparada a resultados anteriores, representa una disminución en la confianza en el sistema regulado que era preferido por el 91% en el 2017.

Adicionalmente, el 65% de los jóvenes afirmó que, de solicitar un préstamo a una entidad financiera este mes, este no le sería otorgado.

“Al no encontrar alternativas de crédito en instituciones financieras reguladas, muchos jóvenes empresarios podrían optar por opciones de financiamiento más riesgosas como prestamistas. En efecto, el 13% de jóvenes emprendedores indicó que, si tuviera la oportunidad de acceder a un crédito para su negocio, no acudiría a ninguna entidad financiera” añadió Juan José Román.

- Conocimiento del emprendedor -

Al ser consultados sobre qué necesitarían para aprovechar mejor un crédito para su negocio, el 55% de los jóvenes emprendedores indicó que la capacitación y asesoría en temas generales de gestión empresarial los ayudaría a tener un mejor desempeño.

Asimismo, el 24% se refirió a conocimiento en temas específicos de su giro de negocio y un 19% señaló como clave contar con formación en temas financieros y contables.

“Desde los inicios del microcrédito en Perú, la capacitación empresarial siempre ha sido clave para que los créditos sean mejor administrados, aprovechados y devueltos oportunamente" , sostiene

Juan José Román indica que los resultados de este sondeo solo confirman una vez más que las instituciones financieras pueden ir más allá del microcrédito tradicional y fortalecer sus iniciativas de educación financiera dirigidas a los empresarios más jóvenes; una excelente oportunidad, además, para fortalecer la confianza con sus clientes.

Estas declaraciones las brinda en el marco del Premio Citi a la Microempresa que otorgará el premio especial 'Joven Emprendedor' 2018.