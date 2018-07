El 30% de jóvenes compra productos recomendados por los influencers

En estos tiempos de auge de las redes sociales, cobra cada vez más relevancia el papel de los influencers, que son personas que por su credibilidad e influencia en determinados temas pueden llegar a convertirse en prescriptores que resultan interesantes para las marcas.

Así, el 30% de los jóvenes limeños entre los 18 y 35 años ya compra los productos que muestran o recomiendan los influencers, reveló un estudio de la UCAL.

“Esta generación ha nacido con la Internet y las redes sociales, por lo que no es ajena al impacto que generan los influencers en sus decisiones de compra”, señaló su vicerrector de servicios universitarios, William Wong.

Y sobre todo, los influencers impactan más en sus decisiones de compra de productos o servicios de moda, viajes y entretenimiento.

Gasto

El 45% de los jóvenes que compran impactados por los influencers destinan entre S/51 y S/100; y un 20% más de S/100. “Los montos no son elevados debido a que algunos de los jóvenes de este segmento aún no laboran, y los que lo hacen aún no estarían consolidados en sus trabajos como la generación X o baby boomers”, indicó Willliam Wong.

El impacto sobre las decisiones de compra es grande -dijo- si se tiene en cuenta que el 48% de los jóvenes revisa las publicaciones de los influencers de manera diaria, y un 20% lo hace de manera interdiaria.

¿Qué tipo de influencers siguen más los jóvenes limeños? Wong refirió que el 67% de ellos prefiere a los extranjeros versus un 33% que opta por los nacionales; ello porque los foráneos ofrecen mejor calidad en contenidos.

“Se sigue más a los influencers de redes sociales como Instagram (52%) y You Tube (35%). Y es que Instagram fue una de las primeras en permitir archivar historias”, mencionó.

William Wong resaltó que las marcas deben saber identificar aquellos influencers que por sus valores y estilo se identifiquen con el negocio. “Los influencers tienen en especial cercanía y llegada con los millennials y centennials (entre cero y 18 años)”, agregó .