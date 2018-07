23% de ejecutivos viajará dentro del país en estas Fiestas Patrias

Entre las actividades que realizarán los ejecutivos para celebrar Fiestas Patrias, el 38% señaló que prefiere quedarse en casa; 37% indica que saldrá a comer fuera de casa (restaurantes); 29% comenta que se reunirá con familiares; un 23% que saldrá de viaje dentro del país, cifra que ha disminuido en un 8% con respecto al año anterior (31%), según el Informe elaborado por Global Research Marketing (GRM) y Phutura,. Solo un 7.6% viajará fuera del país.

De los 120 ejecutivos (23%) que indicaron que viajarán dentro del país, el 11.7% iría a Ica, 10% a Trujillo, 8.35% Cusco, 8.3% Piura, 6.7% Huaraz, 5.8% algún lugar cerca a Lima, 5% visitaría alguna ciudad del norte, 2.5% indicó que viajaría a la sierra, cifra menor con respecto al año pasado que fue de 11.6%, y 2% a la selva, entre otros.

De los 39 ejecutivos (7.6%) que señalaron que viajarían al exterior, un 21% irá a Estados Unidos; 15% a Colombia; 10% a Europa y México; 8% a Chile y El Caribe; 5% a Cuba y Canadá; entre otros.

Al ser consultados, qué es lo más representativo de la celebración de Fiestas Patrias, el 58% respondió los días de descanso; el 50% escuchar el mensaje presidencial, el 32% ver el desfile la parada militar, el 21% celebrar con los amigos, entre otros.

Para la realización de esta encuesta se empleó la técnica de encuesta online auto-aplicada a través de una plataforma web de GRM a ejecutivos y profesionales que ocupan posiciones gerenciales en empresas grandes y medianas a nivel de Perú. El tamaño de la muestra estimado fue de 513 casos con un margen de error estimado de +/-4.3%. El recojo de la información se realizó del 11 al 18 de julio 2017. Este estudio ha sido realizado en cooperación entre GRM y Phutura.

43% espera que se cierre el Congreso

Acerca del mensaje presidencial, el 74% de ejecutivos considera que el Presidente del Perú, Martín Vizcarra debería abordar el tema de lucha contra la corrupción. Asimismo, el 43% espera que se cierre el Congreso y el 41% combatir la delincuencia.

De igual manera, el 38% indica que debería tratar el tema de la reconstrucción del país; el 32% mejoras en la seguridad ciudadana, el 30% estabilidad económica; el 28% que se anuncien medidas de reactivación económica; el 26% renovación del Poder Judicial; el 23% lucha contra el maltrato a la mujer y niños y temas del sector salud; entre otros.

74% de los ejecutivos piensa que los peruanos se sienten más nacionalistas y quieren más al país.

De otro lado, el 74% de los ejecutivos piensa y siente que los peruanos se sienten más nacionalistas y quieren más al país, cifra que se ha incrementado en un 19% con respecto al año anterior (55%) mientras que un 26% declaró lo contrario.

El informe también revela que el 62% considera que la marca “Perú” transmite orgullo por lo nuestro e identificación; 24% señala que transmite nuestras costumbres, el 34% concepto de comida peruana; 11% pisco sour, entre otros.

Finalmente, se les consultó a los Ejecutivos por la aceptación de la gestión de algunas entidades del Estado. Acerca de la gestión del actual Gobierno, el 73% opina que no está de acuerdo. Asimismo, el 99.4% señala no estar de acuerdo con la actual gestión del Poder judicial. Acerca de la gestión del Congreso de la República, el 76% indica que no está de acuerdo, y ante la gestión del Fiscal de la Nación, el 94% de los ejecutivos responde que no está de acuerdo.