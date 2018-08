Más de 2.6 millones de peruanos que viven en edificios no tiene agua en su vivienda

Los resultados del Censo Nacional 2017, se dan a conocer poco a poco, y ahora con los detalles del acceso al agua, un servicio básico para el consumo familiar, y un indicar para superar la pobreza, ya que su acceso permite superar una de las necesidades básicas insatisfechas.

Así, el 21.7% de las viviendas censada s, es decir a los puntos donde llegaron los encuestados y lo encontraron habitadas, no tienen acceso a la red pública de agua, eso significa que más de 1.6 millones de viviendas.

Es decir, más de 5.1 millones de peruanos (tasa de conversión de 3.1 personas por hogar, según el Censo 2017) tienen que acceder al agua vía pilones, cisternas, acequias, de algún manantial y otro medio.

Cabe indicar que, según el INEI son 10.1 millones de viviendas en el país, a las cuales 2.4 millones no fueron censadas por no encontrarse habitada, y de este grupo de viviendas no se puede determinar con exactitud las condiciones en las que se encuentra el acceso al agua-.

¿Edificios con viviendas, pero sin agua?

​Según las cifras censales, lo que más se ha incrementado es el acceso al agua vía los pilones , que en los últimos 10 años -entre el censo del 2007 y 2017- ha crecido 4.1% en promedio anual, mientras que, en el mismo periodo, las viviendas al acceso agua vía la red pública tuvo un incremento de 4% anual, desde el 2007.

En el grupo de viviendas que tienen acceso a la red pública no todos lo tienen en su vivienda.

Así, el INEI detalla que dentro de la red pública domiciliaria, se elevan más las cifras de acceso la red pública que tiene agua en el edificio, pero no en la vivienda . En este caso se encuentran 867 mil viviendas, o más de 2.6 millones de peruanos.

En el siguiente gráfico podrá analizar los resultados del Censo 2017, según la información del INEI.