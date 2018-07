“De 10 mipymes que exportan en 2018, solo 5 lo harán en 2019”

Según refirió Édgar Vásquez, viceministro de Comercio Exterior, 43% de los peruanos están dispuestos a iniciar un negocio; sin embargo, pese a que se trata de una cifra alentadora, esta estadística no tiene el mejor de los destinos.

“De 10 mipymes que inician una exportación en el 2018, solo 5 lo harán en el 2019 y solo 1 en 2022. Esos son los datos que tenemos actualmente”, precisó el viceministro.

La principal falencia que tienen las empresas exportadoras peruanas es la falta de capacidad de gestión de comercio internacional . No es lo mismo gestionar una empresa para el mercado local que para el comercio internacional, de acuerdo al funcionario.

Una segunda falencia es el aspecto profesional. Es importante seguir caminando en la ruta de innovación . Ese es el camino que tenemos que seguir, agregó.

Respecto a la baja esperanza de vida de las mipymes, el viceministro señaló que según estudios de la cartera esxisten dos problemas medulares: Uno es la capacidad de gestión de comercio exterior.

“No es lo mismo gestionar una empresa para comercio internacional que una que se enfoca en el mercado local”, expresó.

Un segundo punto es hace falta mejorar la capacidad de investigación y desarrollo a la par de generación de productos innovadores para atender los mercados internacionales.

La economía global está creciendo por encima de lo esperado y el crecimiento peruano se espera que crezca un 3.9% según organismos multilaterales, lo que supone 5 veces más del crecimiento global del año pasado.



También recordó que según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Perú está en el puesto 70 en el ranking mundial de Investigación y Desarrollo.

Además, señaló que en comparación a la Alianza del Pacífico, Perú es el país peor posicionado ya que Chile está en el puesto 46, México en el 58 y Colombia en el 65.

Exportaciones

En 2017 exportaciones peruanas crecieron 22%, tercer país más dinámico a escala global y primero en Latinoamérica.

En lo que va de enero a mayo, las exportaciones crecieron en 17.7%. Lo cual nos lleva a pensar que este año superaremos los US$ 50 mil millones, de los cuales más de US$ 13 mil millones serán de exportaciones no tradicionales”, anotó, “Probablemente los US$ 14 mil millones viendo las cifras a mayo”.

El funcionario recordó que Perú tiene 19 acuerdos de Libre Comercio vigentes con 54 países que cubren el 90% de las exportaciones peruanas .