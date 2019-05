En 10 años Perú alcanzaría actual PBI per cápita de Chile si crece 5% anual

El crecimiento sostenido del PBI real per cápita del Perú en los últimos años -en porcentaje- permitió que en el 2018 se ubique al mismo nivel del PBI per cápita promedio de los países de Europa emergente y supere al de América Latina y el Caribe; sin embargo, en montos, todavía estamos lejos de otras economías. ¿Cuánto nos falta para llegar al nivel de países desarrollados?

Si la economía del Perú creciera a una tasa de 5% anual (considerando como base el PBI per cápita del 2018), le tomaría 19 años alcanzar el nivel del PBI per cápita que tiene Corea hoy.

Pero nuestro país no solo está lejos de los países del Asia; de hecho todavía existe una distancia respecto a las economías de la región. Al Perú le tomaría 10 años alcanzar el nivel del PBI per cápita que tiene Chile hoy, y un periodo de 5 años para estar al nivel del PBI per cápita actual de México (ver gráficos), señaló el ministro de Economía, Carlos Oliva.

Según la proyección del Gobierno, recién a partir del 2021 la economía peruana alcanzaría un crecimiento sostenido de 5%. Para este año aún se espera un incremento por debajo de esa cifra (4.2%).

Retos

“La competitividad es uno de los grandes retos y es la única manera de crecer a estas tasas de manera sostenible. Cualquier otra forma de crecer más alto, si no está basada en la competitividad, va a ser de corta vida tal como nos ha pasado durante la década pasada”, explicó.

Basta ver el Índice de Competitividad Global -del World Economic Forum 2018- para notar que, de los pilares analizados, el Perú solo supera al promedio de los países de la OCDE en estabilidad macroeconómica, pero está por debajo en dinamismo empresarial, mercado laboral, capital humano, infraestructura e institucionalidad.

Cabe recordar que a finales del 2018 el Gobierno publicó la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) , quedando pendiente hacia junio de este año la presentación del Plan Nacional y hacia adelante el Sistema Nacional, ambos en la misma línea.

Creciendo a 6%

Después que en el 2011 y 2012 la economía se incrementara en 6.5% y 6%, respectivamente, no se ha logrado alcanzar esas tasas en los años posteriores. Sin embargo, si el Perú lograra retomar este ritmo de crecimiento en los próximos 20 años, podría igualar el PBI per cápita actual de países como Canadá y Japón (ver gráficos).

“Esto simplemente es para ilustrar qué tan lejos estamos de los países desarrollados. Nosotros, sector público y privado, tenemos la gran responsabilidad de tratar de lograr estas tasas”, agregó el ministro.

Nuevos motores

En busca de impulsar nuevos motores de crecimiento, el Gobierno indica que viene trabajando en un conjunto de medidas enfocadas en los sectores forestal, acuícola y turismo, para facilitar las inversiones.

Por ejemplo, se ha puesto como meta obtener un millón de hectáreas de plantaciones forestales en el 2030. Para el sector acuícola, se espera diseñar e implementar los programas de control de contaminantes y monitoreo por procesos hacia el 2021.

